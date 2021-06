SM: “Lautaro, torna il Barça. E arriva offerta Atletico”. Cifra quasi offensiva per l’Inter

Fra i big dell'Inter con più mercato, oltre ad Hakimi, c'è Lautaro Martinez. L'argentino è da tempo nel mirino delle grandi di Spagna

Fra i big dell'Inter con più mercato, oltre ad Hakimi , c'è di sicuro Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è da tempo nel mirino delle grandi d'Europa, principalmente le spagnole. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il Barcellona sarebbe pronto a tornare all'assalto non appena avrà chiuso per la cessione di Dembelé, in scadenza nel 2022. Intanto, però, a fare sul serio è anche e soprattutto l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

L'emittente, infatti, sostiene che i Colchoneros avrebbero presentato all'Inter un'offerta da circa 45 milioni di euro, praticamente la metà della cifra che chiedono i nerazzurri per lasciar partire il giocatore. Una somma che ovviamente non basta per spingere i dirigenti interisti a sedersi attorno a un tavolo per discutere l'eventuale cessione di Lautaro. In attesa del prossimo, probabile assalto.