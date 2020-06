Capuano: “Arbitri? C’è chi pensa sempre al complotto. E per questo applaudo l’Inter perché…”

Nonostante la batosta arrivata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto tre giornate di squalifica a Milan Skriniar, l’Inter ha deciso non solo di non fare ricorso contro la sentenza, ma anche di multare il giocatore per la condotta nella partita di San Siro contro il Sassuolo. Una scelta che ha trovato il favore di Giovanni Capuano, che su Twitter ha scritto:

“Trovo che i club che non fanno ricorso per le sciocchezze dei loro calciatori come l’#Inter nel caso di #Skriniar siano da applaudire. Non concedono alibi al giocatore e nemmeno a chi vede un complotto dietro ogni decisione dell’arbitro“.