Capuano: “Marotta farà di tutto per portare Dybala all’Inter. E nessuno gli crede quando…”

"Giugno è stato il mese dei miracoli (Lukaku), delle scelte oculate (Mkhitaryan) e degli investimenti futuribili (Onana, Asllani, Bellanova) dopo che a gennaio ci si era portati avanti con Gosens per parare il colpo della partenza di Perisic. Luglio sarà il mese del riequilibrio ("Perché almeno uno dovrà partire") ma senza farsi prendere alla gola perché c'è il tempo per fare tutto, compreso quello per far tornare i conti di bilancio che chiude il 30 giugno del 2023 e non entro poche settimane. Ecco perché Skriniar è ai saluti, ma il Psg dovrà arrivare a quanto chiedono gli uomini mercato dell'Inter che non hanno fretta. Ed ecco perché non ci sarà un esodo di difensori, costringendo Inzaghi a ripartire da zero, e perché Marotta può consentirsi di tenere aperta la partita di poker intorno a Paulo Dybala, il figlioccio cui lo lega un profondo affetto ma che al momento è bloccato in un incastro kafkiano di richieste, opportunità svanite, blocchi di mercato. All'apparente chiusura definitiva ("Era un'opportunità ma adesso siamo a posto") non crede nessuno o quasi. Che la Joya non sia legata da un patto eterno con l'ex direttore che lo volle alla Juventus è possibile, che Marotta non farà di tutto per portarlo a Milano altamente improbabile".