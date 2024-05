Le parole del giornalista: "Al Milan Conte non lo vogliono per mille ragioni, tra cui il carico economico, ma soprattutto sulla figura"

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Giovanni Capuano , giornalista, ha parlato così del futuro allenatore del Napoli: "Mi voglio sbilanciare, io penso che verrà Pioli e il Napoli farebbe un ottimo colpo. Pioli un mese fa era confermato, ha pagato che in 10 giorni sono successe tre brutte cose di cui non può non essere responsabile.

Al Milan Conte non lo vogliono per mille ragioni, tra cui il carico economico, ma soprattutto sulla figura. Conte è sovradimensionato per il Napoli, se il Napoli prende Conte deve farlo lavorare come lui ha in testa e partire da un punto di vista che Conte non conosce. Ho qualche dubbio solo su Italiano".