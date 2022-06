Capuano: “Dybala-Juve? Arrivabene a occhio lancia una chiusura definitiva”

"Quando Arrivabene dice che su Dybala è stata presa una decisione "senza se e senza ma", mentre in giro impazzano voci su possibili pentimenti e/o ripensamenti, a occhio lancia un messaggio di chiusura porte definitivo". Questa la risposta di Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, alle voci che vorrebbero un pentimento di Paulo Dybala per aver lasciato la Juventus e non aver accettato l'offerta al ribasso del club bianconero per rinnovare.