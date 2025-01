Alla fine l'Inter ha creato una marea di occasioni, poi non le ha segnate, ha preso un palo. Comunque ne ha avute, per cui io non me la sento di dire che ieri è successo che le riserve finalmente si è capito che sono scarse e quindi l'Inter ha perso per questo. Non è questo il punto. Ok Asllani ha fatto una partita pessima, Frattesi sbaglia un controllo che è identico a quello del 5-1 del derby, in contropiede, con il pallone servito in mezzo. Se controlla la palla in maniera decente è un rigore in movimento. È entrato con la spina staccata però io non me la sento di dire che è tutta colpa di Asllani o delle riserve, a me sembra un po' leggera come lettura"