Giovanni Capuano ha sintetizzato le sue riflessioni in un pezzo che rende merito alla vittoria del Milan in Supercoppa. Il giornalista di Panorama ha esaltato la cura benefica di Conceicao, ma non ha risparmiato la dirigenza da alcune critiche. "È il Milan di Conceicao e Ibra mette la faccia sulla vittoria", è il titolo del pezzo che analizza gli umori in casa Milan dopo la vittoria del trofeo.