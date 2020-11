Un’Inter assolutamente pazza riesce a ribaltare una gara che sembrava assolutamente irrecuperabile. Trascinata da Romelu Lukaku, la squadra nerazzurra rimonta il Torino e vince 4-2 tra le mura amiche di San Siro. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato così il successo della banda di Antonio Conte: “L’Inter ha ribaltato in 35 minuti una stagione che stava scivolando via. E comunque neanche a Conte è riuscita l’impresa di renderla non pazza”.