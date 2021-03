Capuano: “Juve, troppo poco per mettere pressione all’Inter. Ha giocato…”

L'analisi del giornalista: "La Juventus ha giocato una partita troppo simile ad altre di questa stagione. Primi 60' malissimo, poi episodi e reazione di nervi e basta"

"Al netto di Abisso e del rigore che manca a Chiesa, la Juventus ha giocato una partita troppo simile ad altre di questa stagione. Primi 60' malissimo, poi episodi e reazione di nervi e basta. Troppo poco per pensare di mettere davvero pressione all'Inter". Questa l'analisi di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, in merito alla sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento. L'Inter si mantiene a +9 dai bianconeri, che falliscono una ghiotta occasione.