Capuano: “Gol Lazio? L’Inter ha perso per suoi demeriti. E non è un’attenuante il fatto che…”

Giovanni Capuano, tramite i propri canali social, ha commentato così gli episodi cruciali della gara tra Lazio e Inter

"I giocatori della Lazio potevano mettere palla fuori perché Dimarco era a terra? Certo che potevano, ma quante volte ci si è lamentati per questa auto-gestione in campo dei calciatori? Di sicuro non è stato elegantissimo partire in contropiede proprio a due passi dall'avversario a terra, ma alla fine l'Inter ha perso una partita che stava controllando per suoi demeriti. Il rigore di Bastoni e il crollo emotivo dopo la rissa post rete di Felipe Anderson sono una colpa, non un'attenuante".