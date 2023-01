Capuano: “Arbitri? Per Milan e Inter trattamento diverso. ‘Colpa’ dei nerazzurri perché…”

"L'analisi sull'Inter deve partire dal brutto secondo tempo. Ma gli episodi nel calcio, che è uno sport a basso punteggio, non sono un dettaglio. Io trovo che l'Inter abbia profondamente sbagliato la gestione dell'episodio, a differenza di quanto fatto dal Milan un anno fa. L'errore è concettualmente simile, ma l'Inter l'ha fatto diventare un problema di rabbia contro l'arbitro. La comunicazione nel post partita è stata sbagliata. I giornali hanno trattato sulle prime pagine quanto accaduto all'Inter in maniera differente rispetto a quanto fatto dopo Milan-Spezia, dedicando all'episodio di Monza meno spazio. Secondo me, questo è il frutto della gestione post partita. Sacchi non ha seguito il regolamento, in caso di occasione da gol e di possibilità di rete l'arbitro deve aspettare la fine dell'azione. Non è una sua facoltà, deve fischiare. E' scritto a pagina 141 dell'IFAB".