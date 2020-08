Juve, Capuano: “E se si libera Conte dall’Inter?” Pedullà gli risponde così

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League porta a riflessioni in casa bianconera sul futuro di Maurizio Sarri, che potrebbe essere esonerato. Negli studi di Sportitalia, il giornalista Giovanni Capuano ha avanzato una domanda ad Alfredo Pedullà: “E se tra 10 giorni si liberasse Conte?”, la domanda di Capuano. “Si ribalterebbe il campo di quanto accaduto l’anno scorso quando prima di chiudere per Sarri, Paratici e Nedved portarono la candidatura di Conte ma fu ribaltata da Agnelli. Conte dovrebbe liberarsi da due anni di contratto e di 50 lordi per andare alla Juve. Si può fare tutto nella vita, ma per ora l’Inter deve pensare al Leverkusen”, la risposta di Pedullà.