Capuano: “Pinamonti ora è da tenere d’occhio. Prezzo? Trovo surreale una cosa”

In diretta a Sportitalia, il noto giornalista Giovanni Capuano ha parlato così dell’imminente passaggio di Andrea Pinamonti dall'Inter al Sassuolo: “Ho trovato surreale il dibattito sul prezzo. Secondo me una punta della sua esperienza, coi suoi numeri, vale 20 milioni che pagherà il Sassuolo. L’elemento tempo per l’Inter inizia a diventare importante ora. Credo che Pinamonti nelle prossime due stagioni vada tenuto d’occhio con grande attenzione”.