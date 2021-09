Nuovo sponsor per l’Inter, Capuano: “Di questi tempi 21mln l’anno sono un’impresa”

Giovanni Capuano ha commentato l'ufficialità della partnership Inter-Zytara Labs e l'arrivo di Digital Bits come nuovo sponsor di manica

"’Inter piazza una sponsorizzazione da 21 milioni all’anno (85 in 4 anni) per sponsor di manica e non solo. Di questi tempi non un’impresa da poco". Con queste parole su Facebook, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato l'ufficialità della partnership tra Inter e con Zytara Labs e l'arrivo di Digital Bits come nuovo sponsor di manica. Ecco il post: