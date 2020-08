Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato sul suo profilo Twitter il mercato che sta impostando l’Inter puntando su giocatori esperti e di sicuro affidamento come Vidal e Kolarov:

“Se, come pare dal netto sorpasso Milan per Tonali, Conte ha ottenuto dall’Inter un mercato di giocatori pronti subito abortendo le scelte sui giovani, la storiella del “non obbligo di vincere” il campionato non regge più. Il processo graduale è finito”.