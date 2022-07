Capuano: “Inter, voci di cessione da USA e Emirati. C’è un rumore che sembra non…”

"La nuova Inter nasce così. Intorno il rumore continui su una possibile cessione societaria, le voci dagli Stati Uniti e dagli Emirati, i conti in tasca alla famiglia Zhang (con Steven sempre più in versione occidentale nei suoi week end toscani) e quelli - legittimi - per sottolineare che l'approdo in porti sicuri è ancora da conquistare. Un rumore che, almeno apparentemente, non disturba il lavoro dentro il fortino costruito intorno ad Appiano Gentile".