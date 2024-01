Le parole del giornalista: "E' un triennio di lavoro e in un campionato dove ha un'unica antagonista ma con tutto il rispetto per la Juventus è chiamata a vincere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Caputo, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto: "Inzaghi deve vincere lo Scudetto. Non si può giocare a nascondino, tutti dicono che la squadra è la più forte e completa. E' un triennio di lavoro e in un campionato dove ha un'unica antagonista ma con tutto il rispetto per la Juventus è chiamata a vincere il campionato".