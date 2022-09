Caputi: “Vittorie di ieri molto importanti, ci metto dentro anche l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Caputi, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Milan e il Napoli a me sembrano quelle che stanno meglio, le più quadrate. Le vittorie di ieri dopo le coppe sono vittorie di straordinaria importanza, metto dentro anche l'Inter in questo. L'Atalanta può approfittarne perchè non ha le coppe, però poi vedi quello che può succedere?".