Caputo: “Nessuna proposta da parte dell’Inter. Skriniar uno dei migliori. Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Caputo elogia Antonio Conte che lo ha allenato quando il tecnico nerazzurro allenava il Bari: “Con mister Conte ho un bellissimo rapporto, ho una grande stima di lui e un grande rispetto. A me personalmente non è arrivata nessuna proposta da parte dell’Inter. Il difensore più forte che ho incontrato? È una domanda che mi fanno in tanti, in questi due anni di Serie A un difensore veramente tosto da affrontare e che è uno dei migliori è Skriniar“.

(Sky Sport)