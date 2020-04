Caputo: “Se Conte mi chiamasse all’Inter? Difficile rispondere. Per pensarci, prima dovrebbe…”

Ciccio Caputo conosce bene Antonio Conte. L’attaccante del Sassuolo è stato agli ordini dell’allenatore nerazzurro ai tempi del Bari. E se Conte lo chiamasse per fare la punta di rincalzo all’Inter? È la domanda che la gazzetta dello Sport ha rivolto a Caputo, questa la sua risposta: “Difficile rispondere, perché, non è una banalità, a Sassuolo sto troppo bene. C’è tutto: dal centro sportivo al club, allo stadio di proprietà. Per pensarci, prima dovrebbe arrivare la proposta“.

(Gazzetta dello Sport)