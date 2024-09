Il campionato è iniziato da 3 giornate e c'è già chi vede Inter e Juventus come le due squadre che si contenderanno lo scudetto. Giancarlo Camolese, ex allenatore tra le altre anche del Torino, preferisce però essere cauto nell'esprimere i giudizi e a TuttomercatoWeb.com spiega: "Non tutte le formazioni sono allo stesso punto della preparazione, alcuni hanno fatto gli Europei e non sono in condizione... Dopo la sosta si capirà di più, però intanto ci sono tre squadre in testa e quelle hanno fatto bene".