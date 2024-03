Intervenuto ai microfoni de La Nazione, Ciccio Caputo, centravanti dell'Empoli, ha parlato così in vista della sfida con l'Inter alla ripresa: "Una partita difficilissima, sulla carta una gara che non ha chances. Ma l’anno scorso a San Siro con l’Inter abbiamo fatto una grande vittoria, quindi può succedere di tutto. Ci faremo trovare pronti. E' una partita che si prepara in tanti modi, gare così a volte si preparano da sole perché quando giochi contro grandi squadre le motivazioni sono alte. Siamo consapevoli di affrontare una grandissima squadra, ma ce la giocheremo per raccogliere dei punti".