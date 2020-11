Caravello: “Serie A campionato monco. Inter e Juve hanno lasciato spazio a due squadre”

“È un campionato monco, soggetto a tante variabili a causa del Covid, le squadre che mandano i calciatori in Nazionale non sanno come li ritrovano”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Spazio anche ad altri temi nel corso dell’intervista:

Inter e Juve non hanno reso secondo le aspettative.

“Inter e Juve hanno lasciato spazio a Milan e Sassuolo che non è una sorpresa. I neroverdi si sono calati nella mentalità trasmessa dall’allenatore”

È andata a corrente alternata anche l’Atalanta.

“Non è semplice rimanere ad alti livelli. È una squadra che se cala di intensità può diventare più vulnerabile. Anche se arriva tra le prime sei l’Atalanta fa comunque il suo percorso”.