Carbone: “Juve-Inter a porte chiuse? Non esiste! Però se decidi di fermarti, fermi tutti”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Benito Carbone, ex calciatore dell’Inter, ha parlato così del caos creatosi dopo la scelta di rinviare le gare di campionato: “Credo che serve una decisione: bloccare, rinviare o giocarle tutte. Porte aperte o chiuse non importa ma si giochino le gare tutte insieme. Non se ne possono rinviare 4 sì e 6 no o viceversa. Non posso vedere l’Inter che deve recuperare due partite a -6 dalla Lazio: a livello di testa è svantaggiata dalla Lazio”.

Senza toglierle nulla, la Lazio ha goduto involontariamente di un vantaggio.

“Nessuno toglie i meriti della Lazio ma mi metto nei panni dei club che non hanno giocato e che si giocano un campionato. In questo la Lazio, che merita di essere dove sta, perché è il campo che parla per Inzaghi e per i giocatori, è favorita. L’Inter, squadra fortissima, costruita per vincere, fa fatica. Di testa fai fatica, l’errore è qui: deve giocare due gare e ha la Lazio avanti”.

Juventus-Inter. A porte chiuse?

“Non esiste: il Derby d’Italia, la gara più attesa, la giochi a porte chiuse? Non avrebbe senso. Però se decidi di fermarti, fermi tutti. Se giochi a porte chiuse, giochi tutti a porte chiuse. Non puoi fare una cosa del genere, ne va della credibilità del campionato. E’ falsato, anche per il pubblico, perdi la bellezza di un campionato che fino a tre settimane fa era meraviglioso e seguito nel mondo”.