Albert Gudmundsson rimane uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter: l'attaccante islandese è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come l'elemento giusto per completare il reparto avanzato da consegnare a Simone Inzaghi per la prossima stagione, ma per realizzare questo piano serve prima trovare la liquidità necessaria per accontentare le richieste del Grifone.