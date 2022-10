Inter, col Barça sarà convocato Carboni. “Ha personalità, i tifosi hanno apprezzato…”

L'unica nota lieta del match contro la Roma, per l'Inter, è l'esordio di Valentin Carboni . L'argentino classe 2005 sarà convocato per il Barcellona.

"Contro la Roma ha debuttato in A Valentin Carboni, talento classe 2005 che domani potrà essere convocato visto che dal 30 settembre ha maturato in requisiti per la lista B. I tifosi hanno apprezzato il tocco di palla, la voglia di provarci e di inventare. La personalità c’è, chissà che non possa diventare presto una vera alternativa offensiva", commenta La Gazzetta dello Sport.