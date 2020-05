Coronavirus, il vicepresidente del Barça: “Abbiamo perso 140 mln. Ma la situazione…”

Stanno trattando Lautaro Martinez, lo vogliono regalare a Messi e questa è una certezza. Ma ci sono altre certezze in casa Barcellona e hanno a che fare con il nuovo andazzo dell’economia del calcio, all’indomani dall’invasione del coronavirus. Cardoner, vicepresidente del club catalano, ha parlato dell’impatto del Covid19 sui conti delle squadre europee e in particolare proprio su quelli dei blaugrana. Per il Barça questa pandemia è “la più grande crisi sanitaria, economica e sociale nella storia moderna”. Per questo si lavorando per cercare di mitigarne gli effetti sulla società e minimizzare le perdite. Per questo il dirigente ha spiegato che il club sta pensando di cedere i naming rights del Camp Nou.

CORRERE AI RIPARI – Non solo per l’immediato: «Potremmo aggiungere altri 25 anni all’accordo. Il primo anno (raccolta fondi) per il coronavirus e poi altri 25 anni per ragioni commerciali , vendendo i diritti sulla denominazione del Camp Nou. Perché no?», ha detto ad ESPN.

QUANTE PERDITE – E poi ha fatto l’elenco delle perdite: una di circa 50 milioni di euro per il mancato incasso dei biglietti per lo stadio e per gli ingressi al Museo dell’impianto sportivo. A questa cifra devono essere aggiunti 39 milioni di perdite dai diritti televisivi. Più una cifra che oscilla tra i 20-25 milioni di perdite dai ricavi commerciali. Vale a dire 120-140 mln di danni. «Questo è quello che sappiamo ad oggi ed è certo rispetto alle perdite di fine anno».

SITUAZIONE SOLIDA – Per questo si è stretta la cintura: ridotto del 70% il costo degli stipendi dei calciatori. Basterà in parte a coprire se si considera che il Barcellona ha un debito di 460-470 mln. «Molti si chiedono se il nostro club soffrirà (economicamente), e se questo comporterà un abbassamento dell’eccellenza del nostro livello sportivo, ma non sarà così. La nostra situazione economica di base è solida e questo non ci influenzerà come succederà ad altri club», ha concluso il vice presidente. In pratica, il Barça se volesse, troverebbe comunque il modo di trovare le risorse per arrivare ad acquistare Lautaro Martinez.

(Fonte: espn-lajugadafinanciera.com)