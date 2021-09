Careca: “Napoli? Se la Juve perde, può già compromettere la corsa scudetto”

Le parole dell'ex calciatore: "Vincere sarebbe perfetto ma al Napoli, a differenza della Juventus, potrebbe star bene anche non perdere"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Antonio Careca, ex calciatore del Napoli, ha parlato così della sfida di domani tra gli azzurri e la Juventus: «Se è troppo presto? Per alcuni motivi dico di sì, perché affrontare una gara così importante dopo la sosta non è l'ideale. Per altre ragioni forse è meglio così, visto che la Juventus non se la passa benissimo: se perde anche sabato, rischia di compromettere subito la corsa scudetto».