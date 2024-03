Le parole del giornalista: "L'importante è che non ritorni il concetto che le cose in campo devono rimanere in campo, non siamo più nel Medioevo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista, è tornato così sulla questione Acerbi-Juan Jesus: "A prescindere da quello che è successo, è incivile che Acerbi e la sua famiglia ricevano certi tipi di messaggi. Sono rimaste però delle domande irrisolte: nella sentenza c'è scritto che è stata fatta un'offesa, ma non sappiamo quale. Io credo che forse dovevano essere pubblicate le dichiarazioni ufficiali di Acerbi e Juan Jesus. L'importante è che non ritorni il concetto che le cose in campo devono rimanere in campo, non siamo più nel Medioevo".