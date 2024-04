Le parole del giornalista: "Barella dopo un momento di calo ha ripreso a correre: è assolutamente fondamentale anche per la Nazionale"

Intervenuto nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha inserito Federico Dimarco e Alessandro Bastoni nella top 11 dell'ultima giornata di campionato: "Ormai la loro intesa funziona perfettamente, l'interscambio, la possibilità di andare al tiro di Dimarco e l'inserimento di Bastoni. Alla fine loro saranno nella top 11 anche di fine campionato perché hanno fatto una stagione di grande continuità: mi ha sorpreso il fatto che Inzaghi si sia dovuto prendere Bastoni sottobraccio a fine partita perché lo aveva sostituito. Io capisco Simone, deve far giocare anche chi ha avuto meno spazio in una situazione di punteggio che gli permette di fare cambi. Barella dopo un momento di calo ha ripreso a correre: è assolutamente fondamentale anche per la Nazionale".