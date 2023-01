Caressa: “Barella strepitoso, anche se è tornato a fare il cavatappi. Dzeko? Che giocatore!”

"Barella ha ricominciato a fare il cavatappi contro gli arbitri. Ma contro il Napoli ha giocato una partita strepitosa. Ha corso per 7. All'inizio ne parlavo come un giocatore che non stava dando il massimo, ma è tornato a livelli straordinari. Dzeko? Che giocatore ragazzi. Sa fare reparto da solo, ma sa adattarsi anche sia a Lukaku che a Lautaro. Segna sempre, mai una polemica, fisico ancora integro, il che la dice lunga sulla sua professionalità".