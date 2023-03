Caressa: “Benfica tra le più divertenti, ma l’Inter ha buone chance per un motivo”

Attraverso il suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato anche del quarto di finale di Champions League tra Benfica e Inter. Queste le sue considerazioni: "L'Inter ha giocato una partita molto difensiva e la partita contro il Porto non ha soddisfatto al 100%, però le squadre italiane hanno superato questo turno senza incassare gol ed è una cosa che va sottolineata, non è che non vale. Se non ti segnano è più facile che tu vinca. Ho sentito dire che il Porto strameritava rispetto all'Inter, però anche lì il regolamento dice che se non fai gol non puoi vincere. Il Porto non ha fatto gol. Ha avuto due occasioni all'andata, poi ha avuto quel minuto incredibile nel recupero del ritorno, ma non ho avuto la sensazione che stesse per vincere.