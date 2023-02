Inter, Caressa: “Calhanoglu? Parabola alla Pirlo. Lautaro più consapevole”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube in cui stila la sua top 11 dell'ultima giornata di campionato, Fabio Caressa , giornalista, ha incensato così Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez per la loro prestazione nel derby. Partendo dal turco: "Sembra sempre avere qualcosa in più quando gioca il derby perché beccato dai tifosi del Milan da quando ha cambiato maglia. Ha scoperto alla Pirlo un nuovo ruolo, bravo Inzaghi a metterlo lì: spesso si dice che un trequartista non possa fare quel lavoro, ma lui non lo è mai stato.

Ha sempre avuto un gran calcio e trovava anche il passaggio filtrante: è un ragazzo molto intelligente, oltre ad avere buoni piedi, e si è adattato subito a quella posizione, che è molto diversa. Sono molto curioso di vedere come Inzaghi giostrerà le posizioni con il rientro di Brozovic : ma l'Inter ha talmente tanti impegni, che ci sarà necessità di alternare gli uomini in mezzo. La parabola di Calhanoglu mi ricorda molto quella di Pirlo: Inzaghi è stato bravissimo a capire che si potesse benissimo adattare a quella posizione.

Lautaro è quello che sta facendo meglio in campionato insieme ad Osimhen: sta segnando con grande regolarità. E' un ragazzo molto serio e questo per un calciatore è fondamentale perché ti permette di superare momenti complicati. Lui lavora moltissimo anche con la squadra in fase di impostazione e recupero palla: sta facendo capire il suo valore, che si sta concretizzando ogni partita. Questo non vuol dire che non avrà altri periodi senza gol, ma li sta contraendo molto: vuol dire che è più consapevole di se stesso e che non deve farsi prendere dall'ansia".