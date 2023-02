Sky – Inter, Brozovic va verso la titolarità con la Sampdoria: non capita da settembre

La sfida contro il Porto si avvicina e Simone Inzaghi vuole avere tutta la rosa al completo e al massimo della condizione possibile, ad eccezione di Correa, out per infortunio. Come riportato da Sky Sport, crescono le chance di vedere Marcelo Brozovic dal 1' in cabina di regia contro la Sampdoria, match in programma lunedì sera al Ferraris.