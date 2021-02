Caressa: “L’Inter non è esempio di costruzione dal basso per eccellenza. Perché…”

Il giornalista ha parlato della Juventus di Pirlo ma anche della costruzione del gioco a partire dalla difesa e si è riferito ai nerazzurri

«Cr7 gioca come sa giocare lui e si adatta la squadra a lui. Pirlo sta giocando con delle difficoltà con gli attaccanti. Aspetterei la fine di questa CL prima di parlare. Credo molto nelle possibilità della Juventus di proseguire in Champions League. Può essere una stagione particolare in CL per la Juve. Poi magari sbaglio. Penso che sia attrezzata. Ronaldo gioca per i record? Soprattutto per i suoi record. Ha sempre fatto così del resto, ma non è l'unico big che fa così. Non aiuta la squadra a rincorrere, ma come contatti e incitamento ce l'ha». Fabio Caressa ha parlato così dell'esperienza in Europa della Juventus.