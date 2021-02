Cassano: “Inter favorita ma non gioca certo bene. Seconda: disastro. Dovrebbe…”

Intervistato dal Stefano Borghi per il suo canale YouTube, Antonio Cassano ha parlato anche del campionato dell'Inter

Gianni Pampinella

Intervistato dal Stefano Borghi per il suo canale YouTube, Antonio Cassano ha parlato di quelli che per lui sono stati i momenti salienti della sua carriera. Fantantonio ha giocato in grandi club e ha avuto l'opportunità di giocare con attaccanti fantastici. Ecco cosa pensa l'ex giocatore dei grandiosi centravanti con cui ha diviso lo spogliatoio. "Alla Roma c'erano due grandissimi attaccanti in modo diverso. Uno era Batistuta, un animale che ti spaccava la porta. L'altro era Montella che era un centravanti fantastico. Anche se non era alto, faceva il finto centravanti e poteva fare anche il 10. Poi sono andato a Madrid dove c'era il miglior centravanti della storia del calcio, il Fenomeno Ronaldo. Era qualcosa di magico, di unico e irripetibile. Poi era un tipo come me, non gli piaceva tanto allenarsi e gli piaceva molto mangiare. Poi c'erano Van Nistelrooy e poi in quel gennaio è arrivato con me Higuain che era giovane".

"In Nazionale ho beccato Vieri che aveva tutto: attaccava la profondità, sapeva tenere palla, faceva gol di destro, di sinistro. Alla Sampdoria avevo Pazzini che qualsiasi tipo di palla gli mettevi, sapeva come muoversi. Poi sono andato al Milan e ho beccato il terzo centravanti più grande della storia del calcio, Ibrahimovic. Era ingiocabile, con la sua altezza riesce a fare sempre la giocata decisiva, per le sue leve è un giocatore unico. Uno solo era come lui, Van Basten".

"All'Inter c'era Milito. La follia del calcio è come sia stato possibile che Diego è diventato Diego a 27-28 anni quando è andato all'Inter. È esattamente l'imitazione di Van Nistelrooy. Quello che mi impressionava è quando sterzava in un attimo. Era un giocatore che sapeva stoppare, dribblare, dare la palla, un giocatore fantastico, un ragazzo fantastico. Sembra introverso, ma è un cagacazzi! Mi prendeva con il culo dalla mattina alla sera. non ho capito come ha fatto a esplodere così tardi, è la follia del calcio".

"L'Inter ha iniziato la stagione malissimo, soprattutto perché è andata fuori dalle coppe, lì è stato un disastro. L'Inter ha un solo obiettivo, vincere lo scudetto. Se arriva seconda, ha fatto un disastro. L'Inter è favorita perché con Conte giocando una volta a settimana, ti dà qualcosa in più".

"Io sono interista dalla nascita, ma l'Inter non mi emoziona come mi emoziona l'Atalanta. È una squadra molto solida, schematica, pratica, fa sempre quelle tre-quattro cose, però io non posso vedere delle partite dove l'Inter gioca 70-80 minuti sotto la linea della palla. Con quei giocatori lì secondo me devi fare un tipo di calcio abbastanza offensivo, devi dominare le partite. L'Inter è la grande favorita, ma allo stesso tempo non mi esalta per come gioca. È solida, è quadrata e il gol te lo fa perché Lukaku e Lautaro stanno facendo una vagonata di gol. L'Inter è la favorita però non gioca bene".

(Canale YouTube Stefano Borghi)