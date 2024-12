Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha parlato così della crescita di Federico Dimarco : "Un terzino che fa quel gol... Ma di che stiamo parlando. E' diventato uno dei migliori laterali sinistri del mondo: ha un piede fantastico. E' in assoluto il difensore più offensivo e che crea di più nella trequarti offensiva: ha trovato fiducia, è fiorito enormemente. Io l'avevo visto in Under 19 e ne avevo parlato con Beppe Bergomi: mi aveva veramente impressionato. Doveva migliorare delle cose, ma così è un giocatore pazzesco.

Mkhitaryan? Quando è andato via dalla Roma si diceva fosse finito. Meno male (ride, ndr). Ha fatto tre stagioni assurde giocando in una posizione in cui deve correre di più. E' un giocatore un po' come Cambiasso: è già forte, ma con il cervello lo diventa ancora di più. Mkhitaryan sa trovare gli equilibri della squadra, sa dove deve andare: è un giocatore superiore. L'Inter ha ritrovato piena consapevolezza e sta tornando a livelli altissimi: mancano solo i gol di Lautaro, ma li segna Thuram. Lautaro deve trovare un po' di convinzione e condizione: di solito questi periodi li aveva un po' avanti, stavolta è influenzato anche dalla Copa America. Incredibile che non è stato inserito nella top 11 europea: conoscendolo per me questo un po' gli è dispiaciuto e ha influito. Ma se tornerà a grandi livelli, l'Inter tornerà ad essere quasi imbattibile".