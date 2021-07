Caressa: “Dura all’inizio per l’Inter. Non facile abituarsi al cambiamento dopo Conte”

Il giornalista ha commentato la partita di ieri dell'Inter e il lavoro che spetterà al nuovo tecnico dei nerazzurri Inzaghi

"Satriano ieri ha giocato un'ottima partita, anche su queste amichevoli lasciano il tempo che trovano. Rimarrà Dimarco che viene da una buona stagione. All'inizio sarà un po' dura perché nell'Inter è cambiato tantissimo. Quando va via un allenatore come Conte che ha un metodo di lavoro molto preciso, quasi ossessivo, abituarsi al cambiamento non è facile. Anche con un ottimo allenatore come Inzaghi. Dovete lasciargli un po' di tempo amici interisti".