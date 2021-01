Caressa: “Scandalo Ibra-Lukaku? Basta ipocrisia, il moralismo mi fa ridere. Dzeko-Sanchez…”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa ha discusso con Ivan Zazzaroni dello scambio Dzeko-Sanchez:

“Chiaramente conveniva all’Inter, perché la Roma otteneva tre cose: si indeboliva, rinforzava una delle quattro che puntano alla Champions e prendeva un giocatore non scarso ma inutile a livello di rosa.

DZEKO – “Al posto di lavoro si litiga ed è una cosa normale, ma poi si può lavorare tranquillamente insieme e ricucire. Perché non farlo anche con Dzeko e la Roma?”

IBRA E LUKAKU – “Tutti litigano sui social, ci sono due omoni che fanno delle cose il campo e questo sarebbe uno scandalo? Così è ipocrisia, ok che non è un bell’esempio ma di pessimi esempi ce ne sono tantissimi. Non giustifico ma parlo del moralismo che mi fa ridere, a meno che non ci sia di mezzo il razzismo”.