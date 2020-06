Caressa: “Inter con Eriksen trequartista? Vedremo. Su una cosa sono sicuro: in futuro…”

Fabio Caressa, nel corso di “Deejay Football Club” in onda su Radio Deejay, ha parlato di Christian Eriksen e del ruolo che potrà avere all’Inter: “Durante questa pausa Conte ha pensato a come sfruttarlo, ha cercato nella sua testa una maniera per spiegare alla squadra come sfruttare la potenzialità di Eriksen, che prima del lockdown rischiava di andare dispersa. Ruolo? Magari cambia e gioca con il trequartista, vediamo. Potrebbe essere una cosa molto interessante, anche se tutti gli allenatori che ho sentito mi dicono che alla fine Eriksen sarà un ottimo playmaker“.