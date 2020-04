Fantasia al potere per il rush finale: Conte pensa a un’Inter su misura per Eriksen

In attesa di capire se e quando si potrà tornare a giocare, Antonio Conte continua a pensare a diverse soluzioni per far rendere al massimo la sua Inter. La chiave, secondo il Corriere dello Sport, sarà il definitivo inserimento di Christian Eriksen nei meccanismi di gioco nerazzurri: “Il danese sta già scaldando i motori consapevole di poter avere un ruolo nevralgico con Conte. Vuole conquistare l’Inter in tutto e per tutto, il nuovo acquisto. Sarà la carta vincente per lo sprint, con l’obiettivo di integrarsi quanto prima nel centrocampo nerazzurro“.

UN’INTER SU MISURA – “La missione di Conte è cucirgli un’Inter su misura. […] Con Sensi e Barella si può formare una batteria invidiabile in mezzo al campo. Ma quella invernale non era ancora l’Inter di Eriksen. Lo diventerà, facendo leva sul fitto calendario di impegni che attende la squadra alla ripresa. Mescolare gli interpreti sarà una necessità, per Conte. Che si prepara a studiare le rotazioni del caso nell’Inter pronta ad affrontare le tre competizioni tutte d’un fiato. La rincorsa di Eriksen è una delle chiavi di lettura nella mediana nerazzurra per le prossime settimane. I compiti più delicati saranno da affidare a lui. La qualità del danese è destinata a fare la differenza“.