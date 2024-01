Caressa: “Se la Fiorentina vince con l’Inter si rilancia verso la zona Champions”

"La Fiorentina deve superare questa grande difficoltà realizzativa, lo dicono i numeri. Questo è il grande problema della Fiorentina, c'è troppa distanza tra quanto produce e quanto segna. Gioca bene, diverte ma segna poco. Prima aveva problemi anche in difesa, adesso quel problema è risolto ma gli manca lo stoccatore. Beltran ha dato l'occasione per potersi sbloccare, stasera è un'opportunità per la Fiorentina, magari una vittoria oggi la rilancia definitivamente verso la zona Champions malgrado un attacco non soddisfacente"