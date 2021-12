Caressa: “Inter, superati gli addii di slancio. Il gol allo Spezia sembra…”

Il giornalista ha commentato l'ultima vittoria dei nerazzurri in campionato e si è soffermato sulla rete di Gagliardini

Fabio Caressa, a Skysport, ha parlato del momento dell'Inter , dopo la vittoria nella gara contro lo Spezia: «Il gol segnato dall'Inter stasera , quello di Gagliardini , è il più bello segnato dai nerazzurri finora in questa stagione. E arriva dalla tradizione di Inzaghi, inserimenti, scambi al limite, sembrava un gol fatto dalla Lazio di un anno fa», ha sottolineato.

Poi ha anche aggiunto: «L'Inter ha giocato una grande partita ed è la squadra che più è cresciuta nell'ultimo mese. Una squadra che in maniera sorprendente ha superato di slancio gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku. Non so chi ci avrebbe scommesso su. La differenza la stanno facendo le squadre che sono state costruite bene».