Inter, Caressa: “Inzaghi non ha cambiato i mobili dell’architetto Conte. Ma manca…”

Il giornalista ha usato una metafora particolare per raccontare l'approdo in nerazzurro dell'ex allenatore della Lazio

L'addio di Conte, l'arrivo di Inzaghi all'Inter , le partenze di Hakimi e Lukaku. A Skysport, durante il programma il Club, è arrivata una metafora particolare. Quella impiegata da Caressa per raccontare l'approdo in nerazzurro dell'ex tecnico della Lazio.

«Con grande intelligenza Inzaghi è entrato in casa di uno che era bravo come architetto e non ha cambiato tutti i mobili», ha detto sull'arrivo dell'allenatore sulla panchina dell'Inter.