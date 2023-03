Caressa: “Inzaghi? Inter non ha chi salta l’uomo. Con le piccole ha questi numeri”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa , giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter sul campo dello Spezia: "Prendiamo i numeri dell'Inter con le piccole fuori casa: hanno fatto 2 punti, segnato 3 gol, tirato in porta 20 volte, ma tiri subiti sono 21. Quando deve aggredire gli avversari, appena si sporge un po', concede tantissimo.

Si dice che sia colpa di Inzaghi, ma l'Inter non ha giocatori che hanno cambio di passo e che saltano l'uomo: deve portare la palla agli attaccanti e di conseguenza rischi quando la perdi. Secondo me bisogna ragionare su questo fatto: l'Inter è davvero forte come l'abbiamo disegnata? Servono giocatori di gamba e di allungo", le sue parole.