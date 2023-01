Caressa: “Inter, Onana non dà sicurezza. Prima era sempre colpa di Handanovic, ora…”

"L'errore di Sacchi è grave, anche in Cremonese-Juve è successo. Ci sono errori che si stanno ripetendo: tanti fischi con troppo anticipo e poi gli arbitri stanno facendo confusione sulle non ammonizioni sui falli sui quali si dà regola del vantaggio. Ma non va bene andare in conferenza stampa e ridurre tutto a quello, se sei la peggior difesa esterna della Serie A e hai preso 24 gol finora. E poi voglio dire una cosa: prima, se l'Inter prendeva gol era colpa di Handanovic. Ok che ieri non aveva colpe ma adesso non è mai colpa di Onana? A me non sembra che dia sicurezza alla difesa. Non vorrei che i problemi non si risolvessero perché c'è un po' di emotività nell'analisi dei motivi. Vanno affrontati con freddezza e col dialogo. L'Inter ha qualche problema in difesa. E Lukaku è diventato un caso"