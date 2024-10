«Partite simili quelle della Juve Napoli e Inter, molto serrate, vinte con i denti. La Roma ha contenuto la squadra nerazzurra. Ma non pago il biglietto per Dybala che fa il terzino su Bastoni ma perché attacchi. Non abbiamo visto gran belle partite, certo influenzano le soste per le Nazionali. Ma non sono state grandi partite. L'Inter stasera con la Roma ha trovato solidità difensiva. Queste partite contano, per l'Inter che tiene dietro le altre squadre che hanno vinto allo stesso modo», ha sottolineato nella sua analisi al Club, il programma che conduce per Skysport.