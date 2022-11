Caressa: “All’Inter fin qui do 7. La tensione e il vizio di fondo che non deve tornare…”

“All’Inter do 7. Per la Champions merita 8 o 8,5, in campionato non può più sbagliare invece è già a quel punto lì dopo 5 sconfitte. Non mi è piaciuto all’inizio l’atteggiamento della squadra, lo scollamento tra giocatori si avvertiva. Si avvertiva un po’ di tensione, questa è la verità. Barella, che è un leader, ha capito la situazione e non gesticola più come prima, lui deve stare vicino ai compagni. Il cambiamento che ha fatto Nicolò è emblematico del cambiamento dell’Inter. Ma non è detto che in alcuni momenti quel vizio non ritorni. Nasconde cose di fondo che spero siano risolte, ma secondo me mai in maniera definitiva. La squadra è allenata bene da Inzaghi, malgrado ogni tanto si parli delle sostituzioni. Spero per l’Inter che non tornino quei momenti di nervosismo. Difficile possa lottare per lo scudetto, ma non è detto ecco”, le sue dichiarazioni.