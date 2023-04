Caressa: “Ad Inzaghi imputo due cose. Inter, problemi di inizio stagione non superati”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter e dei tanti gol sbagliati dai nerazzurri: "Sento parlare di sfortuna ma io non ci credo: se tu costruisci 2.2 di expected goals e ne fai sì e no uno, c'è un problema di tranquillità e di precisione delle punte sotto porta. Arriverà un momento in cui l'Inter costruirà di meno e poi otterrà di più, i numeri sono così. In generale a me sembra che l'Inter non abbia superato i problemi di inizio stagione: manca compattezza nella squadra.

Qualcuno scherzava quando dicevamo che c'erano troppe lamentale, questa cosa non è del tutto superata: ed è un peccato perché limita le possibilità della squadra. Certo, se gli attaccanti non segnano non è colpa dell'allenatore: ma se c'è qualcosa da imputare adì Inzaghi è la mancanza di leadership in alcuni momenti. Mi viene in mente il rigore a Spezia quando non prese posizione: questo è un elemento in cui deve fare un saltino in avanti. Io non sono critico come altri, io gli ho imputato sempre la comunicazione e la leadership, che in un allenatore moderno è importante almeno quanto la capacità tattica".