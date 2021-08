Caressa: “Inzaghi intelligente: ha capito che aveva casa fatta e non sta ristrutturando”

Il giornalista, durante Deejay Football Club, ha commentato l'ottimo avvio dell'Inter di Simone Inzaghi

"Bisogna fare i complimenti a Inzaghi che dimostra di essere un uomo molto intelligente. Ha capito di avere la casa fatta e non vuole ristrutturare. Va su quella squadra lì con le sue idee. Secondo me giocherà con una punta e mezza. Attenzione perché nelle partite in cui sarà difficile segnare l'assenza di Lukaku si sentirà di più".